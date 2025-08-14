Andrés Manuel López Beltrán ha continuado con su trayectoria empresarial a la par de su carrera política: cinco meses después de convertirse en secretario de Organización de Morena, se hizo parte de un grupo de siete inversionistas fundadores de Realesco, S.A., un expendio de vinos naturales importados y nacionales, con permiso para administrar restaurantes y bares, con sede en Guadalajara.

Esta es la tercera compañía privada en la que participa el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Realesco nació el 17 de febrero de 2025, mientras López Beltrán desplegaba una intensa campaña por todo el país para reafiliar o inscribir, al menos, a 36% de las personas que votaron por Claudia Sheinbaum en las pasadas elecciones. Andy López Beltrán se había incorporado a la dirigencia nacional morenista desde el 22 de septiembre de 2024.

Antes de llegar a la cúpula del partido guinda, el hijo del ex mandatario ya tenía en su portafolio de negocios la participación accionaria en otras dos empresas: Finca Rocío, creada en 2023 para producir el chocolate que lleva el nombre de su madre, y Vinos Cósmicos, fundada en 2021 para la venta y distribución de vinos y licores.

Para su más reciente iniciativa empresarial, López Beltrán y sus socios en Vinos Cósmicos se agruparon con los dueños de un famoso restaurante de autor en Guadalajara ubicado en los límites de las colonias Arcos Vallarta y la Americana.

Fabián Delgado dijo que integraron a López Beltrán como socio en Realesco por recomendación del experto en vinos Alonso Maldonado, aunque afirmó que no conoce personalmente al hijo del ex presidente. “Me dijeron que él no operaría nada, sólo que es nuestro socio”, señaló.

