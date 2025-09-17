El exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, fue trasladado a nuestro país este miércoles 17 de septiembre desde Paraguay, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

En sus redes sociales, el funcionario dijo que: "Gracias al trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia, @SRE_mx el @INAMI_mx, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán 'N' a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra".

En su mensaje, García Harfuch agradeció la firme colaboración de la presidencia de Paraguay, que notificó la decisión de expulsar "a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país".

También informó que el detenido será ingresado al Ceferso 1 para continuar su proceso jurídico.

"Con estas acciones, reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad".

Esta mañana, en "La Mañanera del pueblo", la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se está reuniendo toda la información para esclarecer el caso de Hernán "B", quien estuvo en el cargo durante la gestión del entonces gobernador del estado Adán Augusto López Hernández, quien ahora es senador de Morena, tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF