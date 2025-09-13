Simulacro Nacional 2025: ¿Qué es y por qué es clave para la seguridad del país?

El 19 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el Simulacro Nacional, un evento que rinde homenaje a los devastadores sismos de 1985 y 2017, momentos que dejaron huellas profundas en la historia de México. Este simulacro tiene como objetivo principal sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y la preparación ante emergencias, al tiempo que se refuerza la cultura de la seguridad en el país. Las autoridades han hecho un llamado a toda la ciudadanía para participar activamente y contribuir a fortalecer las capacidades de respuesta ante un posible desastre de gran magnitud.El Simulacro Nacional es un ejercicio que replica, en un ambiente controlado, las acciones que deben realizarse durante un evento sísmico real. Aunque se trata de un ejercicio simulado, su propósito es muy serio: entrenar a las personas en cómo reaccionar de manera adecuada ante un sismo, estableciendo protocolos claros de evacuación, seguridad y comunicación. Este tipo de actividades permiten evaluar la efectividad de los planes de emergencia, identificar posibles áreas de mejora y asegurarse de que tanto las autoridades como la población estén preparadas para actuar con rapidez y eficiencia en situaciones críticas.El Simulacro Nacional, más allá de ser un ejercicio puntual, también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de contar con planes de contingencia en cada hogar, escuela, oficina y comunidad, y para recordar que la prevención es fundamental para mitigar los efectos de un desastre.El Simulacro Nacional 2025 se realizará este 19 de septiembre a las 12:00 horas del día.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP