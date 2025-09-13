Con el Apertura 2025 entrando en su recta decisiva, Chivas Femenil está obligada a levantarse y retomar el camino si no quiere complicarse sus aspiraciones para la Liguilla. La jornada 11 aparece como un duelo de vida o muerte, y el destino no pudo ser más exigente, ya que enfrente estará el América, su eterno rival y la prueba más grande para demostrar de qué están hechas.

El Clásico Nacional femenil se disputará este domingo 14 de septiembre al mediodía en el Estadio Ciudad de los Deportes, y las Águilas se presentan como las favoritas a llevarse el triunfo. No solo por el gran dominio que tienen sobre las rojiblancas, sino también porque Chivas atraviesa un momento crítico, puesto que se encuentra en el octavo lugar, poco inusual en el equipo tapatío, y registra apenas dos victorias en sus últimos siete partidos disputados.

A esto se le suma que el Guadalajara no ha podido vencer a las azulcremas en los ocho partidos más recientes que han disputado, incluyendo los Cuartos de Final del Clausura y Apertura 2024, la Semifinal del Clausura 2025 y los duelos de fase regular de los últimos dos torneos mencionados.

Para recordar la victoria más reciente de Chivas en un Clásico Nacional se debe de remontar a marzo del 2024, cuando las tapatías salieron vencedoras por 2-1 en el estadio AKRON. Sin embargo, el panorama luce aún más adverso cuando juegan de visitantes, pues el Rebaño se no vence al América en su casa desde marzo del 2022.

Las dirigidas por Antonio Contreras también tienen otro reto importante: tratar de contener a la segunda ofensiva más letal del torneo. Las Águilas ostentan 38 anotaciones a su favor, solo una menos que Tigres, equipo con la mejor delantera. Además, las capitalinas han perdido solo un partido en toda la campaña, cuando sucumbieron ante Pachuca en la fecha 9.

Chivas, por su parte, podría utilizar la carta de tener a la máxima goleadora en Clásicos Nacionales. Alicia Cervantes es la anotadora histórica con 15 tantos en la rivalidad más importante de México, por lo que podría ser factor en este próximo enfrentamiento.

Dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional femenil

Fecha y hora: Domingo 14 de septiembre, 12:00 horas

Domingo 14 de septiembre, 12:00 horas Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: Canal de las estrellas, YouTube y VIX

