Conoce cuáles son las multas por no reemplacar en Edomex este 2025

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, el reemplacamiento es un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía destinado a fortalecer la seguridad pública y brindar a los mexiquenses certeza jurídica, fiscal y patrimonial.

Este programa se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto, según informó la Secretaría de Finanzas estatal, la dependencia también señaló que las placas tienen una vigencia de cinco años desde su expedición, por lo que los conductores que no realicen este trámite dentro del periodo indicado podrían enfrentarse a multas y sanciones de tránsito.

El reemplacamiento está dirigido a propietarios de vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2020 así como de vehículos con placas 2019 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2024.

El trámite se puede llevar a cabo tanto en los módulos de servicios fiscales como a través de la plataforma en línea destinada para este proceso.

¿Qué consecuencias tiene no reemplacar?

Según las normas oficiales, los conductores que no cumplan con el reemplacamiento dentro de los plazos establecidos podrían enfrentar varias consecuencias:

Recibir sanciones de tránsito y administrativas por circular sin placas vigentes.



Retiro de las placas y traslado del vehículo al corralón correspondiente.



Imposición de una multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.



Imposibilidad de realizar la verificación vehicular.

El calendario propuesto por el Gobierno del Estado de México establece que, en agosto de 2025, deberán realizar el trámite los conductores cuyas placas terminen en 9 o 0 y cuenten con engomado azul.

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas precisó que el trámite sigue disponible para los conductores con engomado de otro color o terminación diferente, siempre que no hayan efectuado aún la renovación, ya que el programa permanecerá vigente hasta el último día de agosto.

Procedimiento para reemplacar

Para saber si es tu turno de renovar las placas, accede al portal oficial de Servicios al Contribuyente, selecciona la opción “Reemplacamiento” y luego “Consulta la vigencia de tu placa”. Ahí podrás ingresar tu número de placa y confirmar si debes realizar el trámite.

Documentos requeridos

Los ciudadanos deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, licencia, pasaporte, entre otros).

CURP.

Factura original y documento que acredite la propiedad del vehículo.

Comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses.

Placas anteriores, comprobante de baja o constancia de extravío.

Cumplir con el reemplacamiento en tiempo y forma asegura que el vehículo se mantenga dentro de la legalidad y evita problemas con las autoridades del Estado de México.

YC