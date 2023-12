Además de su retiro político, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que una vez que entregue la banda presidencial en 2024 dejará de practicar su deporte favorito, el béisbol.

"No se va a poder porque hay que salir", dijo el Mandatario, quien comentó que también les advertirá a sus hijos que no hablará nada de política.

"Una vez que entregue la banda ya me jubilo y no voy a atender a nadie, siempre voy a recordar a todos con amor, con mucho cariño; pero yo ya no voy a tener ninguna relación, más que la familiar y eso con la advertencia a mis hijos que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas".

El Presidente de la República reiteró que vivirá en su quinta de Palenque, Chiapas, entre árboles como la ceiba, observando guacamayas y dedicado de tiempo completo a redactar un libro sobre el conservadurismo en México.

"Mi rutina será levantarme temprano y caminar 5 kilómetros y luego al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más cortas y a sentarme dos horas. "Camino, me tomo un café o un pozole y me vuelvo a sentar hasta las 13 o 13:30 que es la hora de la comida, caminar y luego a sentarme, a trabajar ocho horas y escribir".

"Y así, desde luego cuando hablo de caminar es ir viendo los árboles el maculi, la ceiba, ver si no tiene pudrición la guanábana, escuchar a los pájaros, las guacamayas, a ver si tengo suerte que se ponen en las copas de los árboles. Contemplar los verdes, para qué quiero más vida política si ahí los verdes se amotinan".

