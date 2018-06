Si demuestro que eres corrupto, renuncias a tu candidatura: Anaya a AMLO

El abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, retó a Andrés Manuel López Obrador a renunciar a su candidatura si comprobaba que era corrupto. El aspirante dijo que podía mostrar unos contratos que hizo AMLO durante su mandato como jefe de gobierno por 170 millones de pesos al ingeniero Rioboó.

Anaya presentó una cartulina en su participación durante el tercer debate en donde aparece AMLO junto al ingeniero Rioboó, quien señaló que este señor participó para que hacer el proyecto de las pistas del nuevo aeropuerto. Dijo que "era un contrato de mil millones de pesos, lo perdió, y ya que lo perdió se presentó con Andrés para proponerle que se hiciera en otro lugar".

"Te has convertido Andrés Manuel en lo que tanto criticabas. Como los de PRI tienes tus contratistas favoritos", dijo Anaya a López Obrador.

El candidato señaló que cuando AMLO fue jefe de gobierno se le otorgaron al ingeniero Rioboó por asignación directa contratos por 170 MDD. A este cuestionamiento, el aspirante por Morena contestó que él no era corrupto.

"No tiene sentido lo que planteas. Yo no soy corrupto. Yo no soy corrupto como tú", contestó López Obrador.

"Si te lo demuestro renuncias a la candidatura. Si te presento los contratos, ¿renuncias a la candidatura?", terminó Anaya Cortés.

JB