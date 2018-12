Si Congreso no avala Guardia Nacional, militares volverán al cuartel: Durazo

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, declaró que, si el Congreso no aprobara la creación de la Guardia Nacional, con el fin de regular el uso de elementos miliares para la seguridad pública, el gobierno los regresaría a los cuarteles por completo.

"Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública, y si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros, en esa circunstancia, retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles", dijo.

En reunión con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, Durazo Montaño subrayó que regresar a los militares a los cuarteles "sería irresponsable" porque "en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo".

En la Cámara Diputados @AlfonsoDurazo detalló cómo funcionará la Guardia Nacional para proteger la seguridad de todos los mexicanos. #PazySeguridad pic.twitter.com/4XtxYvgKbt — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) 18 de diciembre de 2018

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Tatiana Clouthier, sostuvo que los dichos de Durazo sobre regresar a los elementos castrenses a los cuarteles "es una amenaza" que lo vuelve preocupante.

"Yo tenía muchas dudas, y ahora tengo mortificaciones " La pregunta es, ¿por qué tan pronto y por qué en la constitución? Nos amenazan que nos van a quitar a los militares y se vuelve una parte preocupante", expresó.

Lo mismo acusó el diputado Raúl Gracia (PAN) y sentenció que en la mesa debería estar sentado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval González.

"Al saber del dictamen teníamos miedo, pero al escucharlo a usted nos cunde el pánico", expresó el panista.

Como respuesta, Durazo dijo que "no se trata de una amenaza, se trata de una realidad, si no se crea la Guardia Nacional, sería una pena, sería lamentable que el gobierno no pudiera contar con un cuerpo de esta naturaleza para enfrentar el problema".

Por su parte, la diputada Martha Tagle (Movimiento Ciudadano) cuestionó a Durazo que, si la intención de sacar al Ejército de las calles "no es una amenaza y no es un chantaje", que entonces sostenga que los mandos castrenses no están amenazando al nuevo gobierno federal.

