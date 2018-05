Si AMLO gana, convocaré a que los mexicanos no paguemos impuestos: ''El Bronco''

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", afirmó que si Andrés Manuel López Obrador llega a ser Presidente convocará a todos los mexicanos a no pagar impuestos.

La razón es que afirmó que el aspirante tabasqueño es un personaje que le hará daño al país.

"Sí Andrés Manuel llega a ser Presidente convocaré a que los mexicanos no paguemos impuestos porque es un hombre que le va a hacer daño al país".

Ello porque el tabasqueño se ha pronunciado en contra de la concesión que tiene el Gobierno de Nuevo León para llevar agua del Río Pánuco a esa entidad.

"Él no puede decir eso, no puede dejar morir de sed a los nuevoleoneses, no puede estar confrontando a la sociedad", fustigó el gobernador de Nuevo León con licencia, quien recordó que su entidad ya tiene la concesión, pero no la han usado.

En conferencia de prensa, "El Bronco" aseguró que la crisis de seguridad por la qué pasa Tamaulipas y dijo que él tiene la fórmula para tranquilizar al estado qué pasa por una Policía Cibernética, defecarle tiempo y recursos económicos para enfrentar la violencia.

Reiteró que de ganar a Presidencia se irá a vivir un tiempo a Tamaulipas para tranquilizar la entidad.

En ese contexto dijo que analizará eliminar la Ley de Amparo, porque solo ha servido para mantener la impunidad.

"Esta ley lo único que hace es contraponerse al Sistema Penal Acusatorio, quizá tendríamos que adecuarlo para que no sea una protección absoluta al delincuente", aseguró en conferencia de prensa.

Luego el candidato presidencial hizo un recorrido por el "Puerto Jaibo" donde fue recibido por un centenar de seguidores al ritmo de tambores y matracas.

"!Bienvenido Bronco! !Eres Jaibo! !Mi Presidente!", le gritó una de sus seguidoras.

Visitó "Las Tortas de la Barda", negoció fundado desde 1926, donde se puso el mandil y comenzó a preparar tortas para los comensales.

EDML