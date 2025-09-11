Sheinbaum habla de la explosión en Iztapalapa que ha dejado varios muertos y heridos

Tras la volcadura y posterior explosión de una pipa que transportaba gas en inmediaciones del Puente de la Concordia, en los límites de la alcaldía Iztapalapa que ha dejado hasta este jueves 4 fallecidos y 90 heridos , la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó primero en X y también este jueves en su conferencia matutina.

Ayer mismo cuando ocurrió la explosión, Sheinbaum expresó su solidaridad con las víctimas en la red social X, que hasta ese momento eran tres los fallecidos y varios heridos.

La mañana de este jueves, retomó el tema y comentó de viva voz que han estado siguiendo de cerca la situación junto con los equipos y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Hemos estado ayer cercanos con los equipos junto a la jefa de gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió ayer en Iztapalapa, han estado los tres compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente la Secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez que desde el primer momento estuvo ahí”, detalló Sheinbaum.

La Presidenta destacó que se está apoyando en todo lo necesario y reiteró su solidaridad con todos aquellos familiares que perdieron a una persona. “Lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes”.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV