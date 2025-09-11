En el arranque de "La Mañanera del pueblo" de este jueves 11 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la explosión de una pipa de gas registrada la tarde de ayer miércoles en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Hasta el momento, el siniestro ha dejado 90 heridos y varios fallecidos.

"Hemos estado ayer cercanos con los equipos, junto a la jefa de Gobierno (Clara Brugada) por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa".

Al comenzar la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que desde el primer momento que se supo del accidente, el ISSSTE, IMSS, IMSS-Bienestar, así como las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar) y Protección han estado ayudando.

En el Salón de Tesorería, la Mandataria expresó, "nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite, vamos a estar ahí muy pendientes".

¿Qué pasó en Iztapalapa?

Eran pasadas las dos de la tarde de ayer miércoles 10 de septiembre cuando un camión cisterna cargado con 49 mil 500 litros de gas LP explotó en una autopista de la Ciudad de México. El hecho provocó un gran incendio que afectó al menos 30 automóviles que circulaban cerca, y un saldo de varios fallecidos y 90 heridos.

En videos que circulan en redes sociales se aprecian tanto el momento de la explosión del camión, el incendio de vehículos, y a los heridos que caminaban en busca de ayuda con la ropa completamente chamuscada. También aparece una grabación en la que se ve a una mujer lesionada, la cual cubrió con su cuerpo a su nieta para evitar que el fuego la alcanzara.

La Fiscalía de la Ciudad de México dijo que investiga el accidente del camión de gas que, según los primeros reportes, volcó ocasionando posteriormente una explosión cuya onda expansiva dañó a los vehículos.

También, la fiscalía informó que trabaja con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a fin de determinar si la empresa propietaria del camión cumplía con la regulación correspondiente.

OF