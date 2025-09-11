Tras una extensa jornada en la que autoridades atendieron a cerca de 90 personas lesionadas por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, la compañía Gas Silsa, responsable de la unidad, emitió un comunicado en el que afirmó que asumirá la responsabilidad frente a los afectados por el siniestro ocurrido en el Puente de la Concordia.

La empresa indicó que puso en marcha los protocolos de apoyo a las familias impactadas por el incendio y aseguró que ya fueron activadas las tres pólizas de seguro vinculadas al tractocamión implicado, con el propósito de responder de manera inmediata a las necesidades derivadas del accidente.

“En primer lugar, extendemos nuestro sincero apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias en este difícil momento. También manifestamos nuestra preocupación por la salud de todas las personas lesionadas, incluyendo la de nuestro chofer, quienes se encuentran recibiendo atención hospitalaria. Como empresa, asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido”, señaló Gas Silsa.

De acuerdo con la información difundida, los seguros activados son los siguientes:

Una póliza de Responsabilidad Civil por uso y manejo de Gas L.P., contratada con Chubb Seguros y vigente hasta el 10 de noviembre de 2025, que incluye cobertura por daños a terceros, afectaciones morales y daños ambientales.

Una póliza con Quálitas (número 1950229360), con vigencia al 15 de diciembre de 2025, también por Responsabilidad Civil contra Daños a Terceros.

Una póliza de responsabilidad civil para transportistas, contratada con AXA Seguros (número RNA341631200), válida hasta el 30 de noviembre de 2025.

Aunque la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dependiente de la Semarnat, informó en un inicio que la Transportadora Silza, filial de Grupo Tomza, no tenía seguros de responsabilidad vigentes registrados, la compañía aclaró más tarde que sí cuenta con dichas coberturas.

El estallido, ocurrido la tarde del miércoles, provocó una inmediata movilización de servicios de emergencia en la zona. Al lugar acudieron cuatro ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y una Unidad Especial de Rescate para atender a las víctimas y realizar labores de mitigación de riesgos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron cortes a la circulación y habilitaron accesos prioritarios para el desplazamiento de bomberos, paramédicos y brigadas especializadas, con el fin de garantizar una atención rápida y salvaguardar a la población cercana al área afectada.

BB