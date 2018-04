Sheinbaum acusa a Barrales de actuar "sin ética" por caso Rébsamen

La candidata de la coalición de Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Encuentro social (Morena, PT y PES) a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó a su rival del Frente, Alejandra Barrales de actuar "sin ética y de forma vil", pues la responsabilizó de usar la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen para atacarla y hacer el asunto su eje central de campaña.

"Entiendo el dolor de las familias, siempre estaré del lado de las víctimas y la justicia, lo que de verdad no entiendo es que se utilice esta tragedia como centro de una campaña electoral, y te lo digo Alejandra, no sólo no es ético, es vil, es deleznable", expresó la ex jefa delegacional en Tlalpan durante un debate entre candidatos en el programa "Despierta" con Loret.

Antes de que terminara la frase, la abanderada del Frente, integrado por los partidos De la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (PRD-PAN-MC), Alejandra Barrales, interrumpió para decir que a quien tiene que dirigirse no es a ella sino a los padres de los alumnos fallecidos en el derrumbe de la escuela, pues dijo que no han tenido oportunidad de reunirse con Sheinbaum, a lo cual ésta última aseguró que sí se reunió con los papás cuando era jefa delegacional.

"No uses la tragedia como parte de tu campaña, no solo es vil es deleznable", insistió Sheinbaum a Barrales.

El Colegio Rébsamen colapsó en el sismo del 19 de septiembre y provocó la muerte de 26 personas, la mayoría alumnos; las investigaciones han apuntado a que la construcción irregular de un departamento en el cuarto piso del inmueble favoreció el colapso.

La candidata de Morena, PT y PES, quien se perfila como puntera en las encuestas, también expuso sus propuestas sobre un modelo de austeridad para ahorrar 25 mil millones de pesos que se destinen a infraestructura en la ciudad y programas sociales.

También habló de mejorar la seguridad al duplicar las cámaras de vigilancia y retomar los gabinetes de seguridad diario con el titular de la jefatura de Gobierno.

A su vez acusó que las delegaciones gobernadas por Morena fueron castigadas en sus presupuestos por lo que, dijo, ella encabezará un gobierno justo e institucional.

"Vamos a ser justos, no de esta manera en que han convertido al gobierno en un partido político, en un gobierno con compra del voto", señaló la morenista.

También cuestionó al aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mikel Arriola, al decirle que "aunque Mikel se vista de seda, priista se queda", esto por las afirmaciones del abanderado tricolor de ser ciudadano y no militar en el Partido Revolucionario Institucional, sino que sólo es simpatizante.

