Serenidad y paciencia, dice López Obrador a Felipe Calderón

Luego de que el ex presidente Felipe Calderón manifestara que Andrés Manuel López Obrador "no tiene capacidad ni está en sus cabales para gobernar", el Ejecutivo federal aseguró que no se enganchará y seguirá el consejo de Kalimán: serenidad y paciencia.

"Pues como diría Kalimán: serenidad y paciencia. No voy a engancharme en un debate, en una confrontación"

Calderón Hinojosa precisó que el mandatario sigue dividiendo a los mexicanos en dos categorías.

"Se está acumulando poder en manos de una sola persona que no tiene capacidad ni está en sus cabales, pienso, en algunos momentos para gobernar".

El ex presidente expresó lo anterior durante un foro virtual con dirigentes departidos de derecha de Venezuela, Argentina y Bolivia.

AMLO cita a Kalimán por opinión de @FelipeCalderon en en foro de oposición de #Venezuela



"Como dice Kalimán: "Serenidad y paciencia", no voy a caer en provocaciones": @lopezobrador_ pic.twitter.com/XLzZ1m31dI — Literal México (@literalmexico) July 31, 2020

Durante la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no caerá en ninguna provocación y que su "escudo protector" y su "ángel de la guarda" es el respaldo de millones de mexicanos.

"Pues como diría Kalimán: serenidad y paciencia. No voy a engancharme en un debate, en una confrontación, hay de parte de nuestros adversarios, conservadores, mucho nerviosismo. También utilizando un dicho de mi pueblo ‘por algo será’; entonces lo mejor es no caer en ninguna provocación, cada quien es responsable de sus actos, nosotros garantizamos la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y las libertades".

En Palacio Nacional, el Mandatario aseguró que la gente pone a cada quien en su lugar y señaló que el pueblo mexicano es de los que menos analfabetismo político tiene a nivel mundial.

"Pueden estarnos atacando día y noche, como lo hacen en los medios de información como nunca había sucedido, nunca habían atacado en la historia moderna a un presidente y no pasa nada. Tenemos un escudo protector, un detente que es el apoyo de nuestro pueblo, es nuestro ángel de la guardia, el pueblo de México. Entonces, por eso, resistimos y vamos hacia adelante y el único compromiso es con la gente, no fallarle a la gente", dijo.

