Septiembre, mes del testamento: Estos son los beneficios de tramitarlo

Como parte de una campaña que busca fomentar la cultura de la prevención y brindar mayor certeza jurídica a las familias mexicanas, el Gobierno Federal, en conjunto con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, presentó nuevamente la iniciativa “Septiembre, Mes del Testamento 2025” .

Este proyecto ofrece beneficios especiales y asesorías legales en todas las notarías del país durante septiembre, con el objetivo de facilitar el trámite a quienes deseen elaborar su testamento.

Realizar tu testamento en esta temporada no solo representa un ahorro significativo, sino que también otorga atenciones especiales y ventajas como:

Asesoría gratuita con notarios públicos.

Reducción de hasta el 50 % en el costo.

Horarios extendidos en notarías participantes.

Prevención de juicios costosos y conflictos familiares.

Garantía de que la voluntad del testador se cumpla.

Tipos de testamento

En México existen varias modalidades para elaborar un testamento:

Especiales: Marítimo, privado, hecho en el extranjero, militar y agrario.

Marítimo, privado, hecho en el extranjero, militar y agrario. Ordinarios: Público abierto, público cerrado, ológrafo y simplificado.

No es necesario tener bienes ni hijos para hacerlo, y puede modificarse cuantas veces lo desees (la última versión siempre será la válida).

Cabe destacar que la repartición de bienes ocurre únicamente tras el fallecimiento del testador. En caso de extravío, se puede solicitar una copia en la notaría donde se otorgó.

¿Cómo hacer tu testamento?

El proceso es sencillo, solo debes:

Visitar la notaría de tu elección.

Presentar una identificación oficial.

Proporcionar tus datos generales.

Atender, en caso de ser necesario, la solicitud de testigos por parte del notario.

Realizar el pago correspondiente (con descuento en septiembre).

Expresar tu voluntad y decidir a quién heredar tus bienes.

¿Qué se puede heredar?

Bienes: muebles e inmuebles.

muebles e inmuebles. Derechos: marcas registradas, regalías, derechos de autor, patentes, etc.

marcas registradas, regalías, derechos de autor, patentes, etc. Obligaciones: también pueden heredarse deudas, las cuales se cubren únicamente hasta donde los bienes lo permitan.

El testamento, más que un trámite legal, es una responsabilidad fundamental para proteger a tus seres queridos. Además de que garantiza que tu última voluntad se cumpla y que tus bienes se distribuyan conforme a tus deseos.

