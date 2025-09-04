Septiembre, mes del testamento: Estos son los beneficios de tramitarlo

Como parte de una campaña que busca fomentar la cultura de la prevención y brindar mayor certeza jurídica a las familias mexicanas, el Gobierno Federal, en conjunto con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, presentó nuevamente la iniciativa “Septiembre, Mes del Testamento 2025”.Este proyecto ofrece beneficios especiales y asesorías legales en todas las notarías del país durante septiembre, con el objetivo de facilitar el trámite a quienes deseen elaborar su testamento.Realizar tu testamento en esta temporada no solo representa un ahorro significativo, sino que también otorga atenciones especiales y ventajas como:En México existen varias modalidades para elaborar un testamento:No es necesario tener bienes ni hijos para hacerlo, y puede modificarse cuantas veces lo desees (la última versión siempre será la válida).Cabe destacar que la repartición de bienes ocurre únicamente tras el fallecimiento del testador. En caso de extravío, se puede solicitar una copia en la notaría donde se otorgó.El proceso es sencillo, solo debes:El testamento, más que un trámite legal, es una responsabilidad fundamental para proteger a tus seres queridos. Además de que garantiza que tu última voluntad se cumpla y que tus bienes se distribuyan conforme a tus deseos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP