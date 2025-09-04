Si acabas de adquirir un automóvil usado que en algún momento fue registrado en la Ciudad de México o que tiene placas de otro estado, es necesario solicitar una alta de placas.

Por ello, la Secretaría de Movilidad (Semovi) pone a disposición de los interesados todos los requisitos, costos, documentos y trámites necesarios para realizar el registro correcto del padrón vehicular en la ciudad. A continuación, te explicamos todos los detalles.

¿Cuáles son los requisitos para el alta de placas de un auto usado en CDMX?

De acuerdo con la Semovi, para realizar el alta de placas de vehículos usados con placas de otro estado, que tuvieron placas en la Ciudad de México, estos son los documentos obligatorios :

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio de la CDMX no mayor a 3 meses.

También se acepta una identificación oficial que contenga el domicilio actual completo.

Comprobante de propiedad, puede ser la primera factura.

En caso de no ser el primer dueño, es indispensable presentar una factura digital no endosable acompañada del último contrato de compra-venta y una copia de la identificación oficial del último vendedor.

Constancia de baja de placas en la entidad federativa de procedencia en original. Línea de captura pagada (original y copia). El trámite tiene un costo de $935.

¿Dónde dar de alta las placas de un auto usado en CDMX?

Con papeles en mano, el siguiente paso es solicitar una cita en un Centro de Servicio de Tesorería (CST) para obtener la línea de captura o formato múltiple de pago del trámite.

Toma en cuenta que los CST son los únicos autorizados para emitir dicho formato; puedes sacar tu cita a través del portal https://tics.finanzas.cdmx.gob.mx/citas/public/citas.

El tercer paso es verificar que los datos de la línea de captura sean correctos, especialmente la serie vehicular.

Posteriormente, se debe realizar el pago en uno de los centros de servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago autorizados; revísalos en este enlace https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Archivos+pdf/Directorio_areas_web.pdf.

Considera que el pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse y también es importante conservar el comprobante , ya que se solicitará el día en que presentes tus documentos en ventanilla.

El cuarto paso es agendar en el Módulo Central Insurgentes o División del Norte de la Semovi para llevar los documentos; prográmala en este sitio https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.

Finalmente, el día de la cita se hará la entrega de la Constancia de Alta Vehicular, un juego de placas, engomado y tarjeta de circulación.

La Semovi recomienda verificar que los datos en los anteriores documentos sean correctos. De lo contrario, no se debe firmar la constancia y de inmediato se debe dar aviso al personal.

Si el nuevo propietario del auto usado no puede realizar el trámite, la persona que vaya a hacer el alta de placas tiene que presentar una carta poder.

XP