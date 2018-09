Separan del cargo a pilotos de avionazo en Durango

La dirección general de Grupo Aeroméxico informó que separó de sus cargos a los tres pilotos que se encontraban en cabina en la aeronave que cayó cinco minutos después de despegar del Aeropuerto Guadalupe Victoria en Durango el pasado 31 de julio.

A través de un comunicado, Andrés Conesa, director general de la empresa reveló “que la conducta de los tres pilotos en la cabina de mando no se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos, violando deliberadamente las políticas, manuales y procedimientos de nuestra compañía”.

Conesa resaltó estas conductas son inaceptables y no serán toleradas.

“Por ningún motivo (permitiremos) que la conducta de estas personas pongan en riesgo la confianza que nos brindan más de 20 millones de clientes alrededor del mundo”, aseveró.

Asimismo, en entrevista para el programa Despierta con Loret, el director general de Aeronáutica Civil, Luis Gerardo Fonseca, dijo que la comisión investigadora del accidente dio a conocer que se detectó la presencia de una sesión de entrenamiento no autorizada, donde el piloto en entrenamiento ocupó la posición del copiloto.

Fonseca comentó que este tercer piloto, con la aprobación y el acompañamiento del comandante de la aeronave, inició el procedimiento de despegue y llevó los controles hasta que éste último le solicitó y asumió el mando total de la aeronave.

En el informe de la comisión investigadora, señaló el director general, que no hay indicios de fallas humanas que hubieran provocado el accidente porque no tuvieron información previa que les hubiera llevado a diferir el despegue, y porque los ejercicios de simulación que se realizaron llegaron todos al mismo resultado.

Añadió que si bien la sesión no autorizada no es la causa del accidente, pues en los siete ejercicios de simulación realizados el resultado en todos es el mismo, "nos llama la atención el tema de seguridad operacional" que se presenta en este caso.

Respecto a la causa del accidente, añadió que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) cuenta con dispositivos y especialistas en meteorología que hacen una evaluación periódica y dan aviso a las tripulaciones y autoridades aeroportuarias sobre los eventos que pudieran afectar la seguridad de las operaciones.

Sin embargo, en este caso se presentó el fenómeno conocido como micro ráfaga, que es una columna que desciende de manera muy fuerte y al impactar con el suelo irradia ráfagas de viento y agua en todas direcciones, la cual puede durar de dos a cinco minutos, y en este caso duró entre dos y tres minutos.

Mientras que su diámetro no supera los cuatro kilómetros, "por ello es que no necesariamente es detectado con la tecnología, en virtud del poco alcance geográfico y su rapidez, lo que provoca que una alerta no pueda ser recibida a tiempo para abortar una operación de aterrizaje o despegue".

