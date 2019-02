Senadores de MC presentan denuncia ante FGR contra Romero Deschamps

Por los presuntos delitos de peculado, nepotismo, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, "lavado" de dinero, así como venta de plazas, defraudación y evasión fiscal, esta mañana Verónica Delgadillo y Samuel García, senadores de Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

En reunión con medios, Verónica Delgadillo, senadora por Jalisco, manifestó que la lucha contra el robo de combustible y la corrupción en Petroleros Mexicanos (Pemex) que ha iniciado el Gobierno federal no puede estar completa si no se lleva a la justicia al líder petrolero.

La corrupción dentro y fuera de Pemex no puede quedar impune, por eso hoy venimos a presentar una denuncia formal contra Romero Deschamps: pic.twitter.com/9lEOXvRYen — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) 20 de febrero de 2019

"Si queremos que se acabe el huachicoleo en nuestro país, no hay medida más importantes que llevar a la cárcel para que enfrente la justicia a Carlos Romero Deschamps. Es el mayor símbolo de corrupción e impunidad en Pemex, por eso exigimos que el fiscal cumpla con lo que toca".

Aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de demostrar que su lucha contra el robo de combustible "no es nada más de palabra, por lo que tiene que hacer uso de instrumentos como la ley. Queremos que no se archive esta denuncia y que se haga lo que no han hecho otros gobiernos que protegieron. Había ya cuatro denuncias y nada pasó, porque era un hombre protegido por las autoridades".

Al calificar al líder petrolero como "el padrino del huachicol", Samuel García, senador por Nuevo León, manifestó que Romero Deschamps es el emblema de la corrupción, del nepotismo, del conflicto de interés, "por eso hacemos el llamado de que tenemos que comenzar por los grandes. Las escaleras se barren de arriba para abajo, si barres desde arriba caerán muchos más".

"El fiscal ya no se puede hacer a un lado, el fiscal está ordenado a perseguir los delitos. Aunque Andrés Manuel López Obrador diga perdón y olvido, los senadores de Movimiento Ciudadano no vamos a perdonar a nadie y empezaremos con los más altos, entre ellos, Carlos Romero Deschamps".

NM