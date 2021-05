Debido al bloqueo del Senado de la República por manifestantes del Estado de México, la sesión semipresencial de la Comisión Permanente, programada para este miércoles, se pospuso para el lunes 31 de mayo.

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, argumentó que se tomó esta decisión ante la falta de condiciones materiales y técnicas adecuadas para llevar a cabo los trabajos de la Comisión Permanente.

"Al no existir las condiciones materiales y técnicas adecuadas, se difiere la sesión plenaria a la que se convocó para el día de hoy a las 11:00 horas y se cita a la Sesión de la Comisión Permanente para el próximo lunes 31 de mayo de 2021, a las 14:00 horas, en la modalidad a distancia", se lee en el citatorio emitido por la mesa directiva.

Entrevistados afuera del recinto, senadores y diputados del PAN y el PRI acusaron "mano negra" para impedir que la sesión en la que se debatirían temas importantes "que a Morena no le convienen", como la violencia en el proceso electoral y la Línea 12 del Metro.

El senador priísta Manuel Añorve remarcó que la manifestación que bloqueó los accesos del Senado no tiene nada que ver con el poder legislativo, "pero sí con una mano negra que no le interesa debatir los problemas más graves del país".

Y aunque no quiso responsabilizar directamente a nadie de Morena, aseguró que "lo que se ve no se juzga".

"Vendedores ambulantes que no tienen nada que ver con el Senado de la República, y solicitantes de créditos que también no tiene nada que ver el Senado. Aquí está Fovissste a una cuadra. Sería muy fácil terminar esta negociación y llevarlos a las instancias de gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México para que les otorguen sus créditos o les den una explicación", apuntó.

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, exigió al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, que no retrasara más la sesión de la Permanente.

"Inexplicablemente no se puede llevar a cabo una sesión que es a distancia, cuando la plataforma puede desarrollarse más allá de que estemos dentro del recinto o no. Aquí están legisladores de distintos partidos, que por supuesto estarían en condiciones de poder participar. Ya hay quorum en la propia sesión abierta de manera virtual e inexplicablemente no hay sesión", reprochó.

El líder del PAN en el Senado aseguró que los legisladores de Morena y sus aliados tienen miedo a debatir los temas que no les convienen a unos días de las elecciones, cuando están viendo cómo sus candidatos se caen en las encuestas.

El diputado panista Marco Antonio Adame advirtió que su grupo parlamentario no aceptaría tácticas dilatorias ni "mano negra" para impedir la sesión.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que en el "reglamentillo" de la Comisión Permanente se prevé que quien ejerza la Presidencia, "con dos secretarios, a distancia inclusive, puede iniciar la sesión".

En redes sociales, el senador Eduardo Ramírez explicó que el bloqueo a los accesos del Senado impidió el ingreso del personal técnico indispensable para desarrollar la sesión semipresencial.

Desde las 6 de la mañana de este miércoles, comerciantes y habitantes de Tecámac y otros municipios del Estado de México bloquearon todos los accesos peatonales y vehiculares al recinto de Reforma e Insurgentes.

Los manifestantes protestaron contra autoridades locales de Morena, a quienes acusaron de incumplir sus promesas de créditos y escrituración de viviendas, así como permisos para el comercio ambulante, por lo que demandaron la intervención de los legisladores.

Una comisión de los manifestantes entró al Senado para entablar un diálogo, pero finalmente no se pudo lograr un acuerdo que permitiera la realización de la sesión de la Permanente.

