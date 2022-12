Porque no es el tiempo oportuno para discutirla, porque es una propuesta centralista, porque no trata un tema fundamental como el narcotráfico (que es la mayor amenaza al sistema) y porque hay mandatos jurisdiccionales en materia de acciones afirmativas de género que no se plantean, por eso no pasará la reforma electoral que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), coincidieron legisladores y politólogos.

Durante el foro “¿De reversa por la reforma electoral?”, realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), los ponentes aseguraron que esta reforma busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y su capacidad de ejercer sus funciones, impedir que existan reglas equitativas para que la pluralidad pueda competir y eventualmente acceder a los cargos de representación y trasladar al ámbito del Gobierno las funciones esenciales para la confiabilidad del sistema electoral.

Fueron las conclusiones de las senadoras Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y Kenia López Rabadán, del PAN, así como del diputado Rubén Moreira y Porfirio Muñoz Ledo. Este último hizo un llamado para evitar a toda costa esta reforma. Esta semana se discutirá en la Cámara de Diputados el dictamen impulsado por el Presidente y Morena.

Por otra parte, un informe sobre las elecciones de gobernadores, legisladores y alcaldes de junio de 2021, que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) debatirá el miércoles, destacó que la “fortaleza institucional” y el “profesionalismo” del INE “facilitaron hacer los comicios más grandes en la historia del país”.

"No va a pasar la reforma. Para eso estamos aquí, para defender a México. Hoy es tiempo de valientes"

Kenia López Rabadán, senadora del PAN



"No hay método. El contenido tiene enormes implicaciones y tiene como objetivo favorecer al partido en el poder"

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI



"Hay que evitar a toda costa que la barbarie se apodere del país. Se debe crear un frente democrático nacional en contra"

Porfirio Muñoz Ledo, exlegislador



Piden vigilar la elección de consejeros en el INE

Senadoras y diputados hicieron un llamado a vigilar a las propuestas que se presenten para nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, que se pretende concretar en abril del próximo año. Durante el foro ¿De reversa por la reforma?, realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL), los participantes alertaron que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende imponer a morenistas para consejeros.

En el evento, el ex legislador Porfirio Muñoz Ledo también cuestionó la forma engañosa con la que se pretende elegir a los nuevos consejeros del INE. “Lo que necesitamos es un simultaneidad de las personas, un espíritu nacionalista que los mejores participen”, dijo.

La senadora Kenia López Rabadán apuntó por su parte que “lo que yo estoy pidiendo a la sociedad es presionar para que se registren los mejores para que el peso de la opinión pública vaya para ellos, que participen y que fuercen a que haya una mejor selección, porque al final se escogerán en una tómbola, pero sobre los candidatos que ellos propongan”.

La elección de los cuatro consejeros del INE será propuesta por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Sobre la elección de consejeros, la senadora Claudia Ruiz Massieu apuntó que hay que exigirle a las tres instituciones que nombrarán las propuestas que no estén subordinadas al Gobierno. “Estemos vigilantes de cómo se eligen esos cuatro consejeros electorales, porque lo que no pudieron hacer, que es destruir a las autoridades independientes, lo van a querer hacer desde adentro mediante la imposición de perfiles no independientes, no expertos e idóneos”.

El diputado Rubén Moreira también alertó sobre la elección de los cuatro diputados porque será la “madre de todas las batallas”: “Una solución a este tema que sean los mejores, que se registren las mentes más brillantes para que no insaculen que los escogen, pero tenemos que participar, que hagan un acto por la patria”.

Buscan modelo de reelección antidemocrática

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el panel: “Las Formas de la Reforma”, la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, quien también es aspirante a la Presidencia de México para 2024, señaló que ante la reforma electoral que pretende consolidar el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se busca un modelo centralizado, con un control absoluto antidemocrático.

La priista acentuó que este modelo es como el que había hace 50 años, donde había un partido hegemónico.

“Parecería que las reformas planteadas lo que pretenden es la reelección antidemocrática a un modelo centralizado con un control absoluto y mucho menos democrático. ¿Por qué estamos los mexicanos? ¿Por más democracia, evolución, por mayor conciencia ciudadana, por mejores oportunidades para las nuevas generaciones? ¿O por repetir el modelo de un partido hegemónico con menos libertades y menos posibilidades para todos? La definición que he escuchado, al menos en la FIL, es que todos estamos por más democracia”.

Ante los probables cambios de una reforma electoral en la que se modifique el Instituto Nacional Electoral (cambiaría de nombre a Instituto Nacional Electoral y de Consultas), Paredes dijo que la única forma de contrastar estas decisiones es que la mayoría de los ciudadanos salgan a votar en 2024.

Beatriz Paredes Rangel cuestionó severamente la iniciativa de reforma electoral. ESPECIAL

Hay cuatro integrantes que finalizan su cargo

En abril de 2023 concluirán su encargo cuatro de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE): Lorenzo Córdova Vianello, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón.

Ellos, al igual que sus pares Claudia Zavala, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Uuc-Kib Espadas y Martín Faz, fueron electos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años.

Al término de cada periodo, compete a la Cámara de Diputados emitir una convocatoria pública para cubrir las vacantes. Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una propuesta de reforma electoral para “limpiar” tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por eso, los partidos de oposición y organismos ciudadanos han manifestado su rechazo en contra de la propuesta y aseguran que defenderán al INE para que no haya retroceso en la democracia.

