Semáforo no se negocia, advierte López-Gatell

El semáforo epidemiológico para determinar el riesgo por COVID-19 en las entidades federativas no está sujeto a negociaciones, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien mencionó que sigue vigente el indicador presentado el 3 de julio pasado: “Nosotros producimos el semáforo todas las semanas porque es un instrumento de monitoreo de riesgo. El semáforo no se trata de negociarlo con cada Estado, no está sujeto a negociación, nosotros decimos: Esto es lo que identifico en tu Entidad”, dijo.

Agregó que el Gobierno federal analiza la propuesta de que este mecanismo se presente cada 15 días para evitar un desgaste entre la sociedad. La Secretaría de Salud informó que México llegó a los 311 mil 486 casos positivos de coronavirus y 36 mil 327 defunciones.