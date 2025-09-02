Ayer, mil 760 militares de diferentes jerarquías recibieron ascensos y reclasificaciones tras obtener las más altas calificaciones en los exámenes correspondientes.

De este total, mil 396 subtenientes ascendieron a tenientes en la promoción especial, mientras que 262 sargentos primeros subieron a subtenientes mediante la promoción de sargentos especialistas. Además, 102 elementos de tropa lograron ascender a subtenientes por su desempeño en el certamen de reclasificación.

Las ceremonias de ascenso se llevaron a cabo en diversos mandos territoriales para reconocer el esfuerzo y dedicación del personal militar, e hicieron un llamado a los uniformados para continuar cumpliendo con las misiones generales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional (GN) con responsabilidad, profesionalismo y compromiso.

Durante el acto central, realizado en el estadio de fútbol “Sargento Pedraza”, el oficial mayor de la Sedena, Enrique Martínez López, impuso las insignias correspondientes a los ascensos.

La teniente de la GN, Sugey Méndez Pérez, destacó que estos logros representan preparación, disciplina, estudio constante y perseverancia. Subrayó que los nuevos oficiales adquieren nuevas responsabilidades orientadas a servir con profesionalismo y entrega al país.

“Somos una nueva generación de oficiales con las herramientas necesarias para afrontar retos y contribuir a garantizar la seguridad y el progreso de México”, aseveró Méndez Pérez.

La teniente agregó que las funciones actuales del Ejército, la Fuerza Aérea y la GN demandan liderazgo proactivo, y enfatizó que quienes ascendieron cuentan con la disposición, voluntad y entereza para desempeñarse de manera eficiente en todas sus tareas.

Con estos ascensos y reclasificaciones, la Sedena refuerza su estrategia de mantener un personal militar capacitado y comprometido, preparado para enfrentar los desafíos de seguridad que actualmente enfrenta el país.

