Se va Víctor Toledo de la Semarnat tras polémico audio; llega Albores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador realizará un ajuste en su gabinete y Víctor Toledo –quien realizó enérgicas críticas al proyecto del Mandatario– saldrá de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y en su lugar entrará María Luisa Albores, quien a su vez dejará la Secretaría del Bienestar.

Fuentes del primer circulo presidencial confirmaron a medios que esta decisión se debe a las críticas que hizo Toledo a la Cuarta Transformación a inicios del mes de agosto, en donde acusó que había sido objeto de un bloqueo por parte del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

El pasado el 6 de agosto, se dio a conocer que Toledo había presentado su renuncia y que la analizaban en Palacio Nacional.

A pregunta de El Gran Diario de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gabinete hay libertad y no existe un pensamiento único, por lo que consideró como "normal" las expresiones del Víctor Manuel Toledo.

"No he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues esto es normal en un proceso de cambio, de transformación…entonces en el Gabinete nuestro hay libertad, hay discrepancias y no hay pensamiento único, se da la libertad para que todos opinen".

El titular de la Semarnat, Víctor Toledo, se lanzó contra el Gabinete federal por las "luchas de poder" y dijo que la 4T, como tal, no existe. Escucha el audio completo. pic.twitter.com/hmbqJ8cClY — REFORMA (@Reforma) August 5, 2020

Toledo fue nombrado titular de la Semarnat en mayo de 2019, luego de que Josefa González-Blanco Ortiz-Mena renunciara a su cargo al frente de la Secretaría tras ocasionar el retraso del despegue de un vuelo que debía abordar.

Difunden audio de Toledo contra la 4T

Este 5 de agosto circuló en redes sociales un audio del titular de Semarnat, en el cual arremetió contra el gobierno de la Cuarta Transformación, y comentó que los intereses que tienen los integrantes del gabinete presidencial e incluso, los del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no van acorde con los seis ejes trazados por la Semarnat.

En el audio, señaló que "este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y que éstos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas, les pongo varios ejemplos".

Precisó que los principales conflictos se han dado entre la dependencia que él dirige y la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Víctor Villalobos, es que ellos pretenden llegar a la agroecología, "tratan de imponer digamos toda la visión que impera en el mundo para grandes corporaciones".

Agregó que el jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, ha adquirido poder dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, quien, de acuerdo con Toledo, bloquea todo lo que es de línea ambiental, ya sea en lo energético o en agroecología.

