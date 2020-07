Se trabaja para revertir tendencia al alza de delitos: García Harfuch

Pese a que expertos en seguridad aseguran que para el segundo semestre del 2020 se registrará un aumento en los índices delictivos en la Ciudad de México debido al rezago económico que ha generado la pandemia por COVID-19, el secretario de Seguridad Ciudadana local, Omar García Harfuch, aseguró que están trabajando para revertir la tendencia al alza y disminuir los delitos.

"La misma impresión tenían en marzo, cuando inició (la pandemia por COVID-19), dijeron que para abril iba a estar esto disparado, igual para mayo y junio, se logró contener y vamos a seguir trabajando no solo para contener que crezcan los delitos, si no, revertir la tendencia al alza y poderlos ir bajando todos, todos los días", dijo.

Comentó que se lleva a cabo un trabajo diario donde se implementan operativos y diseñan estrategias distintas para que estos delitos no suban.

"No digo que esto no pueda ocurrir, lo que digo es que el trabajo de la Secretaría y de la Fiscalía no es predecir, sino, trabajar para que no ocurran los delitos. A pesar de que ahorita va bien (los números), no es suficiente, no estamos satisfechos con los resultados, pero va mucho mejor que el año pasado, no por eso vamos a dejar los operativos, sino que los estamos incrementando todavía", dijo.

El coordinador del gabinete de seguridad, Tomás Pliego, comentó que en el primer semestre el índice delictivo ha disminuido 25%, pues mientras que en 2019 se registraban en promedio 104.9 delitos de alto impacto al día, durante los primeros meses de 2020, se registran 79.5.

No obstante, se muestran que, pese a que ha habido una disminución durante estos seis meses, a partir de julio, algunos delitos presentan un ligero incremento como el robo a vehículo, robo a conductor, robo en el Metro, robo en el Metrobús, robo en microbús, robo a transeúnte y robo a transportista.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que, aunque hay un crecimiento en algunos delitos entre junio y julio, los índices delictivos en la Ciudad de México están muy lejos todavía de lo que fue diciembre de 2019.

"Como ustedes pueden ver, en la gran mayoría de ellos pueden hubo una reducción muy importante de principios de 2019 a diciembre, después inicia 2020 y hay una reducción que está asociada a la jornada de sana distancia, aún cuanto julio estamos en semáforo naranja, aún así se han contenido el crecimiento de los delitos y esto es el trabajo coordinado de todos los días de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General y al que ahora se ha integrado el Tribunal Superior de Justicia", dijo.

OA