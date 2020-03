Se mandó instrucción de aplazar distribución de "cachitos": López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ya puede haber venta de boletos para la rifa del avión presidencial, debido a que en principio no se contempló que la fecha de venta coincidiera con el paro de mujeres.

El Mandatario aclaró que desde que se tuvo conocimiento del movimiento feminista, dio la instrucción para que se detuviera la distribución de los billetes de lotería.

"No sabíamos lo del lunes, la verdad, no me creyeron algunos, yo no digo mentiras, y ya se había iniciado la distribución. No dudo que ya se están vendiendo los boletos, se mando instrucción hasta después del lunes", comentó el Mandatario federal en conferencia de prensa desde San Luis Potosí.

López Obrador también reprochó que los grupos conservadores utilicen esta confusión para atacar a su gobierno, pero consideró que su molestia se debe a que ya no se permite la corrupción.

"Se acabo la robadera, arriba ya no pueden atracar, ya no tienen secuestrado al gobierno, entonces les molesta mucho eso", expuso.

La venta de boletos para la rifa del avión presidencial, en 500 pesos, fue documentada por diversos medios nacionales, quienes revelaron que adquirir los "cachitos" ya se da en diversos puntos de la Ciudad de México.

OA