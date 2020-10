Sánchez Cordero denuncia misoginia en el gabinete de AMLO

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), acusó este martes que dentro del gabinete del gobierno federal hay temas "muy considerables" de misoginia, e incluso señaló que en algunas ocasiones, por su condición de mujer, sus opiniones sobre temas de seguridad pública no han sido tomadas en cuenta, aunque haya tenido la razón o sus aportaciones hayan sido importantes.

Durante su participación en la quinta sesión del ciclo de conferencias "Del derecho al voto al ejercicio del poder", la ministra en retiro indicó que este problema lo ha resentido con el gabinete de seguridad, no por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino por el resto de los integrantes de ese equipo de trabajo.

Ser la encargada de la política interior de México, representa una oportunidad única para sentar el precedente que permita que cada vez más mujeres ocupen puestos estratégicos en la toma de decisiones. 2/2 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) October 20, 2020

"Había veces inclusive en estos gabinetes de seguridad, exclusivamente de varones, en donde en ocasiones mi opinión —y digo no por el Presidente, al contrario, el Presidente siempre me ha dado un lugar, pero entre los miembros—, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante", reveló la titular de Gobernación.

Sánchez Cordero comentó este tema luego de que Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer, le cuestionó si en su carrera había tenido obstáculos para realizar sus actividades por condición de género.

"Por supuesto que dentro del gabinete inclusive hoy en día hay temas de misoginia muy considerables, desde luego, este sistema patriarcal, esta construcción patriarcal de la diferencia entre la masculinidad y la feminidad, en esta diferencia política, es como lo dice la teórica, política y feminista británica, Carole Pateman, es precisamente la diferencia entre la libertad y el sometimiento", respondió la responsable de la política interior.

Pero Sánchez Cordero no sólo reclamó que en el actual gabinete federal hay temas de misoginia, sino que dijo que ha sufrido exclusión y bloqueos en otros círculos a los que llegó como la primera mujer en lograr ocupar un cargo, en años anteriores.

"Muchos de estos retos fue demostrar la capacidad de una mujer, tanto o más, pero el reto fue doble, no sólo para llegar, sino para demostrar", indicó la ministra en retiro.

JM