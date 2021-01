Al suplir al Presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias de prensa tras dar positivo a COVID-19, Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob), aseguró sentirse "muy cómoda" de encabezar las mañaneras y reconoció que a pesar de que las críticas siempre van a estar presentes, hay las voces que también la apoyan.

En Palacio Nacional, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestó que cuando se tiene la conciencia tranquila y se actúa de buena fe no tiene por qué sentirse incómoda con estas críticas.

"Me he sentido muy cómoda en estas conferencias de prensa, y bueno, las críticas siempre van a estar presentes y por qué no decirlo, las voces que también te apoyan, tanto críticas como hay también voces positivas", dijo Sánchez Cordero.

"Pero yo creo que cuando como dice el señor Presidente, cuando tiene uno la conciencia tranquila, cuando actúa de buena fe, viene aquí a representar al señor Presidente en esta instrucción, y desde luego con toda la apertura y la transparencia no tengo manera de sentirme incómoda, al contrario, y todos tiene su libertad de expresión, como dice el Presidente no hay censura", precisó.

