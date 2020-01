Salud niega desabasto de medicamentos para el cáncer

La Secretaría de Salud (Ssa) aseguró que no hay desabasto de medicamentos para tratar el cáncer y que espera que el director del Hospital Infantil de México Federico Gómez, Jaime Zermeño Nieto, solicité los fármacos para atender a sus pacientes.

"No hay desabasto, pero los institutos no han realizado la petición que se necesita para obtener los medicamentos. En cuanto nos los pidan se les otorgarán en 24 horas, los directores de los institutos de salud deben firmar un oficio y no lo han hecho", comentó Alejandro Calderón, encargado de la vigilancia en el abasto de medicamentos e insumos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El funcionario comentó que ya sostuvo pláticas con el titular del Insabi, Juan Ferrer Aguilar, para agilizar la entrega de fármacos y reveló que la semana pasada llegaron a México 17 de 24 claves de medicinas que atienden cáncer.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se cuestionó por qué el director del Hospital Infantil desea seguir comprando los medicamentos a una empresa que no ha cumplido con sus contratos. "No hay desabasto. El director del hospital quiere seguir comprando de la manera anterior. Hay que persuadirlo de que ya no es lo mismo".

A su vez, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expresó que diversos Institutos Nacionales de Salud mantienen vigentes los convenios con Grupo Pisa para que les surtan fármacos, aun cuando la empresa fue acusada de acaparar el mercado y chantajear al gobierno.

"Se identificó que la empresa chantajeó al gobierno, porque al tener una sanción por parte de la Cofepris, lo puso de pretexto para pedir que abriéramos su planta porque sólo ahí podría fabricar el metrotexato, aun cuando contaba con 36 mil unidades en bodega".

