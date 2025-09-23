Martes, 23 de Septiembre 2025

Vinculan a proceso a Hernán 'N', líder de La Barredora

El exsecretario de Seguridad de Tabasco fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, secuestro exprés y extorsión

 

'El Abuelo' o 'Comandante H' es uno de los presuntos líderes de la 'La Barredora', célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CNG. EFE/ Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán “N”, alias El Comandante H o El Abuelo, fue vinculado a proceso durante una audiencia privada realizada de manera virtual, las autoridades lo señalan por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, secuestro exprés y extorsión.

Asimismo, el juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, la ratificó la prisión preventiva oficiosa al presunto líder del grupo de "La Barredora", en continuación de la audiencia inicial celebrada este martes, la cual se desarrolló de manera privada por razones de seguridad.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, la Fiscalía General de Justicia local aportó las pruebas suficientes para que el juez procesara a Bermúdez Requena, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano. 

Además, el juzgador dio a la Fiscalía General de Tabasco un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

¿Quién es Hernán ‘N’?

'El Abuelo' o 'Comandante H' es uno de los presuntos líderes de la 'La Barredora', célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

De acuerdo con las autoridades paraguayas, Bermúdez Requena pretendía instalar sus operaciones en Paraguay, a donde ingresó ilegalmente desde Brasil en una fecha no determinada.

Con información de SUN y EFE

