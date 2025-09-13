Mexicano Uziel Muñoz sorprende con medalla de plata mundial en lanzamiento de bala

¡Buenas noticias! Este sábado 13 de septiembre, el mexicano Uziel Muñoz dio la sorpresa al colarse en la élite del lanzamiento de bala con una medalla de plata en el Mundial, en Tokio, Japón.

Tras llegar en su sexto y último intento a 21.97 metros, nuevo récord de su país, el forzudo chihuahuense de 30 años pasó del cuarto al segundo lugar, en una prueba donde el campeón fue el favorito estadounidense Ryan Crouser (22.34 metros), que encadenó así un tercer oro mundial consecutivo.

Muñoz dio a México su decimocuarta medalla en un Mundial de atletismo y la primera en una prueba de lanzamientos, ya que la inmensa mayoría se han dado en las competencias de marcha.

El balance mexicano en el evento queda en tres oros, ahora cuatro platas y siete bronces.

Para Uziel Muñoz se trata de largo del mayor éxito de su carrera deportiva, que hasta ahora era el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023.

En grandes eventos había sido finalista en el Mundial de Eugene 2022, donde acabó undécimo, y en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue octavo.

Con su emocionante último lanzamiento se ganó los focos en una competencia donde Ryan Crouser (32 años), el plusmarquista mundial de la prueba y gran dominador de los últimos años, cumplió con la rutina de ser el campeón.

Crouser hilvana ya tres oros mundiales y tres olímpicos de manera consecutiva.

