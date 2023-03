Por colaborar con cárteles, México interpuso otra demanda por daño civil en contra de 10 empresas estadounidenses. A través de Transparencia, la Consultoría Jurídica (CJA) informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en representación del Gobierno mexicano, con fecha 04 de agosto de 2021, presentó demanda de carácter civil por daños en contra de personas morales cuyo estado procesal actualizado es que la SER promovió una apelación en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito. Se esperaba que a finales de febrero 2023, “un panel de tres magistrados de apelación analicen si, (PLCAA) otorga inmunidad a las empresas de armas por daños ocurridos fuera de Estados Unidos”.

“Dentro de las pretensiones reclamadas en la demanda que antecede, se reclama una compensación económica (por determinar por la Corte Federal), así como, el cese de prácticas de comercio negligentes incluyendo el desarrollo de nuevos estándares de control para la venta de armas por parte de los hoy demandados”.

Las personas morales señaladas son: Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt´s Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc., y Witmer Public Safety Group, Inc, fabricantes y distribuidores de armas, asentados en los Estados Unidos de América, ante la Corte Federal de Distrito, para el Distrito de Massachusetts, Estados Unidos de América.

Asimismo, la CJA señaló que la demanda de carácter civil, presentada por el Gobierno de México con fecha 10 de octubre de 2022 en contra de vendedores de armas ante la Corte Federal de Distrito, para el Distrito de Tucson, Arizona por daños causados por la facilitación activa del tráfico ilícito de sus armas a cárteles y grupos criminales en México, “se enfoca principalmente, en que las tiendas vendedoras de armas, de manera rutinaria y sistemática, participan en el tráfico ilícito de armas facilitándolas a organizaciones criminales en México, incluyendo las de tipo militar, conocidas como armas de asalto”.

Además indicó que, de acuerdo con la demanda, estas tiendas realizan ventas a prestanombres y a traficantes de armas, causando alteración al orden público, violando leyes estatales y federales, “causando un enorme daño en territorio mexicano”.

JM