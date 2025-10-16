SEP: Programa "Tu escuela te extraña" busca regresar a los alumnos a estudiar

El Gobierno de México anunció la implementación a nivel nacional de un nuevo programa educativo llamado “La escuela te extraña”, con el propósito de combatir la deserción escolar. Así lo confirmó Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien explicó que esta estrategia busca que las instituciones sean más activas en el seguimiento de los alumnos que dejan sus estudios. La noticia ha generado debate entre docentes, quienes han compartido su inconformidad en redes sociales.

En qué consiste “La escuela te extraña”

El principal objetivo del proyecto es disminuir el abandono escolar en el nivel medio superior y reincorporar a los jóvenes que cada año interrumpen su formación. Según Delgado, la iniciativa pretende reemplazar la indiferencia institucional por una participación directa de los maestros y directivos, quienes deberán contactar a los estudiantes ausentes y ofrecerles alternativas para regresar a las aulas.

El funcionario explicó que enero es uno de los meses con mayor número de abandonos, ya que varios alumnos no vuelven tras las vacaciones decembrinas. A pesar de contar con sus datos personales, las escuelas solían ignorar las ausencias.

“Durante décadas, a nadie parecía importarle si un joven dejaba la escuela. Ahora queremos cambiar eso. Tenemos su teléfono, su dirección, su nombre y sabemos dónde viven sus padres. Entonces, ¿por qué no ir tras ellos?”, expresó Delgado.

El programa fue puesto a prueba este año a través de un plan piloto que, de acuerdo con las autoridades, obtuvo resultados positivos.

Aplicación nacional a partir de 2026

A partir de enero de 2026, “La escuela te extraña” se convertirá en una política educativa nacional, por lo que todas las instituciones deberán comunicarse con los alumnos que no retornen al inicio del semestre. La meta es conocer las causas de su abandono, brindar apoyo y lograr su reintegración.

De forma paralela, el Gobierno federal trabaja en ampliar la infraestructura educativa, con la apertura de nuevos bachilleratos y la modernización de instalaciones existentes. Actualmente, se han inaugurado tres preparatorias (una completamente nueva y dos remodeladas), aunque se reconoce que más de 2 mil jóvenes que terminan la secundaria aún no tienen lugar en preparatoria.

“Desde hace tres décadas sabíamos que íbamos a tener el mayor número de jóvenes en la historia del país, pero se detuvo la construcción de escuelas. Hoy estamos revirtiendo ese abandono”, añadió el secretario de Educación.

Reacciones de los maestros

En redes sociales, varios docentes manifestaron su desacuerdo con el programa, al considerar que incrementará su carga laboral y su desgaste físico y emocional. Señalaron que muchas escuelas no cuentan con un departamento de trabajo social, por lo que serán ellos quienes deban localizar y visitar a los alumnos ausentes, exponiéndose a riesgos de inseguridad o falta de cooperación por parte de las familias.

Además, destacaron la carencia de recursos (como transporte o apoyo económico) para llevar a cabo esta nueva responsabilidad.

“El proyecto puede tener buenas intenciones, pero sin los medios necesarios, solo recae más trabajo sobre los maestros”, fue una de las quejas recurrentes en las publicaciones de los profesores.

BB