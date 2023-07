La vacantes más solicitadas son Jefatura de departamento de servicio profesional docente y Jefatura de departamento de apoyo a internados y escuelas de participación social, las cuales tienen salarios de hasta 23 mil 274 pesos.

Entre las actividades de las vacantes con sede en la Ciudad de México se encuentran: organizar y dar seguimiento a las actividades académicas, difundir al personal supervisor, directivo, docente y de apoyo a los lineamientos vigentes para la acreditación, certificación de estudios, operación de planteles y fortalecer los mecanismos de comunicación.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para la Jefatura de departamento de apoyo a internados y escuelas de participación social son:

Licenciatura en ciencias sociales, administrativas, educación o humanidades.

Experiencia mínima de 3 años en pedagogía o psicología con experiencia en teoría y métodos educativos.

Para la Jefatura de departamento de servicio profesional docente se requieren además 3 años de experiencia en pedagogía, ciencias económicas o políticas, administración pública, dirección y desarrollo de recursos humanos.

Es impotantante tener cédula y título profesional, original y copia de los siguientes documentos:

Currículum actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos.

Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3.

Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que aspira.

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Cartilla militar liberada, o en su caso, comprobante de que presta el servicio militar (en el caso de hombres mayores a los 40 años, no aplica este requisito).

Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto, por ejemplo, carta de la empresa en hoja membretada.

Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado. Este formato le será proporcionado por la SEP durante la revisión documental.

Escrito bajo protesta de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario.

Comprobante de folio asignado por la bolsa de trabajo.

Para participar en la convocatoria es necesario cumplir con los requisitos mencionados anteriormente y realizar el registro a través del portal de “trabaja” en la bolsa de trabajo perteneciente al gobierno, el reclutamiento estará vigente del 28 de junio al 11 de julio; asimismo.

El proceso se llevará a cabo en cinco fases, la primera abarca del 28 de junio al 11 de julio, la segunda del 26 de julio al 18 de agosto, la tercera del 28 de agosto al 31 de agosto y las últimas dos del 11 de septiembre al 14 de septiembre:

Etapa 1: revisión curricular.

Etapa 2: evaluación de conocimientos y habilidades gerenciales (se harán pruebas psicométricas).

Etapa 3: evaluación de experiencias (presencial).

Etapa 4: entrevista.

Etapa 5: determinación.

No pueden postularse a las vacantes, aquellas personas que tengan sentencias o penas privativas de la libertad, además, no deben pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.

