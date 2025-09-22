Lunes, 22 de Septiembre 2025

SEP: Este será el último puente de septiembre 2025

La Secretaría de Educación Pública ha confirmado un nuevo puente para los estudiantes de educación básica

Por: Sergio Alejandro Velázquez

El calendario escolar establece ocho Juntas de Consejo Técnico a lo largo del ciclo. UNSPLASH.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado un nuevo puente vacacional para los estudiantes de educación básica en septiembre de 2025. El descanso será el viernes 26 de septiembre debido a la primera Junta de Consejo Técnico Escolar del ciclo 2025-2026, que solo involucra a docentes y personal administrativo.

El calendario escolar establece ocho Juntas de Consejo Técnico a lo largo del ciclo, lo que generará otros días no laborables para los estudiantes. Las siguientes fechas de estas juntas son los próximos 31 de octubre, 28 de noviembre, 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.

Las vacaciones de invierno, según el calendario oficial de la SEP, serán del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026. Este período ofrecerá un descanso extendido para los estudiantes antes de continuar con el ciclo escolar en 2026.

Es importante señalar que este calendario aplica exclusivamente para las escuelas de educación básica afiliadas a la SEP. Las universidades y demás instituciones de nivel medio superior y superior, como la UNAM o el IPN, tienen calendarios académicos propios.

