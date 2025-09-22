SICT asegura que medida de EU sobre Aeroméxico-Delta no afectará a pasajeros ni rutas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) expresó su desacuerdo con la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) de concluir, a partir del 1 de enero de 2026, la inmunidad antimonopolio otorgada a la alianza estratégica entre Aeroméxico y Delta Air Lines.

De acuerdo con la dependencia, el DOT presentó cuatro observaciones relacionadas con operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mismas que fueron atendidas en su totalidad por el Gobierno de México. Por ello, la SICT aseguró que no se entiende ni comparte la medida anunciada por las autoridades estadounidenses.

La Secretaría subrayó que la resolución no afectará a los pasajeros: los boletos, rutas y horarios de vuelos se mantienen sin cambios, al igual que los programas de viajero frecuente y los acuerdos de código compartido entre ambas aerolíneas.

Asimismo, la medida no limita los derechos de tráfico ni los acuerdos bilaterales de aviación, que permanecen vigentes para garantizar la conectividad aérea entre ambos países.

En paralelo, la SICT recordó que, en cumplimiento con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizaron mesas de diálogo con las aerolíneas de carga, que confirmaron su operación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), destacando ventajas en horarios, infraestructura y ubicación. Solo en 2024, la carga en el Valle de México creció 6.5%.

Finalmente, la dependencia adelantó que sostendrá una reunión con Aeroméxico para revisar la situación y asegurar que no haya afectaciones para los pilotos mexicanos.

YC