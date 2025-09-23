Viene de nuevo Claudia

Claudia Sheinbaum ya alista maleta para venir a Jalisco en su “gira del agradecimiento”. Sin embargo, nos dicen que en Casa Jalisco andan más nerviosos que una quinceañera sin salón.

Pablo Lemus confirmó la visita, aunque todavía no sabe cuándo ni dónde será el “evento” (que huele a mitin). El domingo parecía ideal… hasta que alguien recordó que ese día es la final de la Copa Jalisco.

Ahora buscan un espacio que sea “adecuado” para recibir a la Presidenta y sus aplausos de ocasión.

Lemus prometió que hablarán de los “pendientes” para Jalisco.



Por cierto, ayer Claudia Sheinbaum llegó a la mañanera con la sonrisa de quien ya se siente gurú económico. El Fondo Monetario Internacional subió su pronóstico de crecimiento para México en 2025: de un gris 0.2% a un “espléndido” 1%.

Y pues la Presidenta no perdió la oportunidad de soltar el: “Se los dije… hay que ser optimistas”.

También presumió que el Plan México avanza, pese a los aranceles de Trump y la incertidumbre comercial.



En Morena Jalisco no hay queja chiquita, todas vienen con altavoz.

La presidenta del partido, Érika Pérez, salió en defensa de sus alcaldes “marginados” por el Gobierno estatal y exigió trato parejo, ante las afectaciones de las lluvias.

Denunció que si los presidentes municipales no se sacan la selfie con el gobernador o no firman la cartita de apoyo al presupuesto naranja, entonces… cero recursos. ¿Será?



Los diputados y las diputadas del PAN decidieron declararle la guerra a los baches y a las inundaciones.

La bancada azul presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial y, según ellos, simplificar el viacrucis de quienes pierden llantas, rines o coches enteros gracias a la creatividad hidráulica de nuestras calles. Debe ser avalada por mayoría en el Congreso de Jalisco.

La fracción parlamentaria puso números al desastre: 118 autos arruinados y más de 30 millones de pesos en pérdidas.

Los ciudadanos, por lo pronto, pueden seguir apostando a que sus carros sobrevivan a la próxima tormenta… o invertir de una vez en una lancha inflable.



¡Agárrense las tuberías! Resulta que la coordinadora priista en el Congreso de Jalisco, Cuquis Camarena, acompañada de sus compañeros Alondra Fausto y Aurelio Fonseca, se metió a la ingeniera hidráulica de tiempo completo. Y mañana presentarán el plan “SIAPA 2.0”, como si fuera una actualización de software y no del organismo más goteado de Guadalajara.

Dicen que el documento trae análisis fino y propuestas concretísimas para rescatar al sistema intermunicipal.

Cuquis ya había adelantado la jugada, pero ahora promete llegar con todo y soluciones.

El reto será que el agua llegue a las colonias y mejoren las finanzas del organismo… y que no se fugue la propuesta en cuanto toque la realidad política.

¿Estará el Gobierno de Jalisco abierto a las propuestas?

