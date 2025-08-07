LFT: ¿Cuál es el plazo para recibir el finiquito en caso de renuncia?

Cuando un trabajador decide terminar su relación laboral de forma voluntaria, tiene derecho a recibir un pago final conocido como finiquito, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT). Este derecho es irrenunciable y debe ser cumplido por el empleador. En caso de incumplimiento, la PROFEDET (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) está encargada de asesorar y defender al trabajador.

La renuncia voluntaria se refiere a la decisión unilateral del trabajador de finalizar su vínculo laboral, la cual puede ser comunicada tanto de forma verbal como escrita, aunque se recomienda hacerlo por escrito para mayor claridad y constancia.

El finiquito incluye varios pagos que el empleador debe cubrir, tales como los días trabajados no pagados, el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales no disfrutadas, la prima vacacional proporcional, y cualquier otra prestación adicional pactada en el contrato, como bonos o vales de despensa.

En cuanto a la prima de antigüedad, este concepto solo aplica si el trabajador ha laborado al menos 15 años en la empresa, ya que corresponde a 12 días de salario por cada año de servicio. Si el trabajador tiene menos de 15 años de antigüedad, no tiene derecho a este pago en caso de renuncia voluntaria.

Es importante distinguir entre el finiquito y la liquidación. El primero se aplica cuando la relación laboral termina por decisión del trabajador, mientras que la liquidación se otorga en casos de despido injustificado e incluye indemnización adicional.

La LFT no especifica un plazo exacto para el pago del finiquito, pero se considera una buena práctica hacerlo al momento de firmar la renuncia o lo más pronto posible. Si el empleador no cumple, el trabajador tiene un plazo de hasta un año para reclamar el pago de las prestaciones correspondientes. Para recibir asesoría, los trabajadores pueden acudir a la PROFEDET, que ofrece servicios gratuitos de orientación y representación legal.

SV