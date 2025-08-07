¿De cuánto será el aumento de tarifa del transporte público en Edomex?

Autoridades del Estado de México indicaron que, ante el incremento de costos operativos y el nulo cambio de tarifas en mucho tiempo, este año aumentará el costo del transporte público.

A pesar de ser una de las entidades de la República Mexicana más pobladas y, por lo tanto, una de las que más movilidad de personas tiene diariamente, el precio del transporte público se ha mantenido constante en los últimos siete años.

Es debido a esto y también al progresivo aumento de costos de mantenimiento y equipo que el gobierno del Estado de México anunció que la tarifa de transporte subirá.

De acuerdo con cifras estimadas por dependencias del gobierno, en Edomex, al día se realizan alrededor de 18 millones de viajes en la red de transporte público , de los cuales muchos incluyen al menos tres transbordos diferentes para llegar a sus destinos.

El titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, Ricardo Delgado Reynoso, declaró que, dada la prolongación que ha tenido el aumento de la tarifa, ahora es justo y necesario que este cambio ocurra en la ciudad.

"Los transportistas desde hace 7 años no han tenido en el Estado de México incremento de tarifa. Tiene que ser una realidad", aseguró Reynoso.

No obstante, Delgado Reynoso detalló que, a pesar de que el precio del transporte público no ha cambiado, el costo de operación sí lo ha hecho y año con año se ha vuelto más difícil costear el mantenimiento y mejoramiento de las unidades.

A su vez, el funcionario aseguró que, en recientes audiencias con la Secretaría de Movilidad, Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Finanzas, se determinó que era necesario subir el precio del pasaje.

¿Cuánto aumentará la tarifa del transporte público en Edomex?

Ricardo Delgado aseguró que, de momento, el nuevo precio del transporte público se sigue evaluando, ya que se espera “llegar a un equilibrio” en donde no solo no afecte fuertemente a los pasajeros, sino que también sea una cifra con la que se logre brindar un servicio eficiente.

"También está el otro lado de la moneda, siempre tenemos que ver ambas partes, el tema social. Cómo afecta a la gente. Hay gente que, para llegar a sus destinos, tiene que tomar tres transportes y si les incrementamos dos o tres pesos la tarifa, ¿cómo les va a afectar en su economía?", expresó.

Ni Reynoso ni ninguna de las Secretarías involucradas han aclarado cuándo se implementarán los nuevos costos; sin embargo, será la gobernadora, Delfina Gómez, quien se encargará de dar a conocer cómo se aplicará el aumento de tarifa del transporte en Edomex.

