Niño hallado sin vida en Edomex había sido llevado como "garantía" por prestamistas

Al no poder pagar mil pesos que les habían prestado, los acreedores se llevaron como garantía a un niño, quien días después fue encontrado muerto en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz, Estado de México.

Según el reporte policial, el cadáver del menor de edad, identificado como Fernando, fue hallado dentro de un costal que estaba en un cuarto del inmueble a donde lo habían trasladado los prestamistas.

De acuerdo a las investigaciones, el 28 de julio se presentaron al domicilio donde residía Fernando con su mamá los acreedores para cobrarle los mil pesos que le habían prestado en días pasados.

La señora les dijo que no contaba con esa cantidad en ese momento, por lo que decidieron llevarse al niño en prenda y se lo regresarían en cuanto liquidara su deuda con ellos.

La mamá de Fernando acudió varias veces a la casa donde lo tenían retenido, pero como no llevaba el dinero que adeudaba no se lo entregaron.

La mujer decidió entonces acudir con las autoridades, primero lo hizo con el gobierno local y luego con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México donde se inició una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad.

Como no había visto en varios días a su hijo, la mamá del pequeño solicitó la ayuda de policías municipales para que se lo regresaran. Los oficiales ingresaron a la vecindad de la colonia Ejidal El Pino y cuando lo hicieron percibieron el olor a descomposición que se había esparcido por todo el inmueble.

Encontraron finalmente a Fernando dentro del costal, pero ya sin vida.

Los miembros de Seguridad Pública local notificaron de los hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se presentó personal para arrestar a tres personas, así como para trasladar el cadáver del menor al Servicio Médico Forense donde se determinarán las causas de su muerte.

Las autoridades ministeriales aseguraron la propiedad e impidieron el ingreso incluso de otras familias, ajenas al delito, pero que moran en el mismo sitio.

"Ya no nos dejaron ingresar porque sellaron, pero es lo que ahorita anda viendo porque se supone que tienen que sellar nada más la mitad donde fue el problema, pues nada más que nos dejen retirar nuestras cosas, es lo que se les pide", contó uno de los inquilinos.

El ayuntamiento de Los Reyes lamentó el fallecimiento del menor de edad y dio a conocer que le han brindado ayuda a la madre y acompañamiento en este trance.

La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, dijo que comparte la indignación por lo ocurrido y manifestó su solidaridad y empatía con la familia.

"Como alcaldesa pero, sobre todo, como mujer, madre de familia y como alguien que hoy tiene una gran responsabilidad en Los Reyes La Paz", comentó.