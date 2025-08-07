Becas UNAM 2025: Estas son las fechas y requisitos para el registro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alista la apertura de sus convocatorias de becas para finales de agosto, abarcando distintos niveles y áreas académicas.

Entre los apoyos que se ofrecerán destacan becas para alimentación, estudio de idiomas, deporte, manutención y para estudiantes con discapacidad, así como programas dirigidos a fortalecer la participación de mujeres en áreas físico-matemáticas e ingenierías.

Por lo pronto, ya se encuentra abierta la convocatoria para la Beca de Apoyo Nutricional, dirigida a estudiantes de licenciatura con promedio igual o menor a 7.99 y en situación académica irregular, el registro estará disponible hasta el martes 12 de agosto, este programa busca evitar que las dificultades económicas y el bajo rendimiento académico sean motivos de deserción escolar.

ESPECIAL

Sin embargo, persiste una demanda estudiantil no resuelta: la implementación de comedores comunitarios, una exigencia que provocó paros el semestre pasado en facultades como Arquitectura, Química, Ingeniería, Ciencias Políticas y Sociales, y Filosofía y Letras, a raíz de estas protestas, surgió el Frente Nacional por la Alimentación, cuyas acciones llevaron al rector Leonardo Lomelí a prometer medidas para el nuevo ciclo escolar, aunque hasta el momento no se han anunciado oficialmente.

Además del apoyo alimentario, la UNAM ofrece otras becas clave para su comunidad:

Beca de Apoyo a la Manutención, con un pago único mayor a 3,500 pesos, destinada a cubrir gastos de transporte y servicios básicos.

Beca para el Estudio de un idioma , que otorga descuentos variables en instituciones con convenio con la UNAM.

, que otorga descuentos variables en instituciones con convenio con la UNAM. Beca para Estudiantes con Discapacidad , que ofrece un apoyo mensual de 4,000 pesos para alumnos del sistema escolarizado o abierto.

, que ofrece un apoyo mensual de 4,000 pesos para alumnos del sistema escolarizado o abierto. Beca de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias, con un apoyo mensual de 950 pesos durante un ciclo escolar completo, enfocada en mujeres inscritas en carreras de ciencias físico-matemáticas e ingenierías.

Con este amplio abanico de apoyos, la UNAM busca fortalecer la permanencia y equidad en su comunidad estudiantil.

