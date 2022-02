Rusia Vs Ucrania: AMLO, preparado ante un posible aumento en precios de combustibles

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su Gobierno ya tiene un plan y está preparado en caso de que aumenten los precios del gas y las gasolinas a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, que ayer escaló debido a la invasión del ejército ruso por órdenes de Vladimir Putin.

"Vamos a echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica, ya se tiene ese plan para actuar", dijo AMLO en la "mañanera" de hoy.

Además, AMLO explicó que su plan considera el utilizar a su máxima capacidad las hidroeléctricas para que no haya apagones, que no falte la luz y no aumente su precio.

"De las gasolinas hay un subsidio, aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumenta el precio del petróleo crudo que eso no se traslade a los consumidores, que no aumente el precio por encima de la inflación, estamos preparados para ese propósito".

México está en contra de las guerras, reitera López Obrador

AMLO afirmó durante la "mañanera" que México está en contra de la guerra y confió en el diálogo para la solución de este conflicto.

"Que haya diálogo, no queremos guerra en ningún lado, no queremos que la gente sufra, que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación".

GC