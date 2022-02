Debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, líderes y lideresas de todo el mundo se han pronunciado en contra de los ataques contra los ucranianos, entre ellos AMLO. Sin embargo, en redes sociales circuló un video fake en el que supuestamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, responde sólo a la reacción de México advirtiendo que no.

¿Qué dijo México sobre la invasión a Ucrania?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo el 24 de febrero que estaba en contra de una guerra.“Que haya diálogo, no queremos guerra en ningún lado, no queremos que la gente sufra, que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación”

El canciller Marcelo Ebrard condenó enérgicamente la invasión Rusa a Ucrania y demandó que cesen las hostilidades.“Por historia y tradición, por nuestra formación como nación tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania de parte de una potencia como Rusia”

El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, también comentó el viernes que "México hará una condena enérgica por la invasión de la que ha sido víctima Ucrania". "Simultáneamente hacemos un llamado importante al cese al fuego lo más pronto posible para que se apoye, a través de la ONU, a los civiles que están sufriendo las consecuencias de esta invasión", dijo

¿Qué dice el video polémico?

Desde el pasado 25 de febrero circula un video falso en el que una conductora de noticias rusa supuestamente informa que Putin amenazó a México por su postura por la invasión a Ucrania.

En el video, que está en ruso, en los subtítulos la presentadora supuestamente dice que Putin “respondió sutilmente e invitó al gobierno Mexicano a no interferir con las decisiones de su mandato, y que cualquier amenaza, intimidación o interferencia que ponga en peligro los intereses tendría graves consecuencias".

También se ve a Putin en el video hablando y en los subtítulos lo traducen como si se estuviera refiriéndo a la reacción de México por el conflicto de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, se trata de un video falso, pues en realidad es una trasmisión del 2018 cuando el presidente Putin felicitó a López Obrador por ganar las elecciones presidenciales.

La cuenta de Tiktok donde se subió el material falso sólo tiene dos videos.