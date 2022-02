Luego de que el precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, amenazara a todos sus opositores diciendo que iba a ajustar cuentas cuando ganara la gubernatura, personajes políticos de su partido (MC) se pronunciaron en contra y pidieron que se retractara.

Esto fue lo que comentó ayer Roberto Palazuelos en un programa televisivo:

"A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están diciendo cosas, estoy apuntando y estoy tomando nota. Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas".

El actor, también conocido como El Diamante negro, fue criticado por integrantes de su partido como la senadora Patricia Mercado, quien calificó de "gravísimo" que el precandidato haya amenazado con un "ajuste de cuentas" a una mujer que defendió sus derechos laborales.

"Es inadmisible amenazar con usar un eventual poder como gobernador para tomar venganzas personales", señaló la legisladora en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez, coincidió y dijo que "el poder no es para ajustar cuentas. Las revanchas personales no son justicia".

Añadió en sus redes sociales que eso "hay que dejárselo claro a los candidatos y a un presidente que persigue a quienes piensan distinto con los instrumentos del poder público. En Movimiento Ciudadano estamos obligados a ser distintos".

Al respecto, Roberto Palazuelos reconoció en un comunicado que se equivocó.

"Mi meta es la justicia, no la revancha. Siendo o no gobernador, tengo derecho legítimo por la vía civil para interponer una demanda en contra de quien me difame o me calumnie’, se lee en el documento que compartió".

"Quiero que el poder público sirva para que nadie viva injusticias ni calumnias. Para que el sistema trabaje para la gente y no en perseguir adversarios políticos".

Mira @DanteDelgado, aquí tienes a Roberto Palazuelos, tu candidato a gobernador, amenazando a sus críticos con ajustar cuentas si gana la elección.



¿Qué demonios estabas pensando? pic.twitter.com/C9n850Ohfo — Vero Islas (@LOVREGA) February 4, 2022