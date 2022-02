El actor Roberto Palazuelos decidió “bajarse” del proceso a la candidatura para gobernar Quintana Roo.

Lo anterior, dijo, luego de escuchar del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que la militancia está renuente a su postulación por temor a que afecte la “marca política”, luego de las declaraciones y escándalos en los que se ha visto envuelto.

Añdió que “lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”.

“Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca”, expresó.

El “Diamante Negro” descartó que la decisión tenga que ver con acuerdos políticos de alto nivel.

“Si no me quieren, ¿a qué me quedo?

El actor Roberto Palazuelos comentó que se va con la frente en alto y que regresará a sus negocios y al escenario.

"Me voy, enorme en las encuestas, sabiendo que yo representaba la única oposición real y el único que podía ganar era yo. Regresaré a mis negocios y también aclararé en juzgados las calumnias de las que fui objeto".

“También me voy preocupado por la situación del estado, porque le quitaron la esperanza a Quintana Roo. Yo perdí la candidatura, pero gané una amistad en Dante Delgado, que es uno de esos políticos que ya no hay. Se lo perdieron ellos (MC), Quintana Roo y México, porque si Quintana Roo pierde calidad de vida, pierde la nación”, consideró.

Sobre el senador de Morena, José Luis Pech, quien podría ser designado candidato, Palazuelos lo describió como un hombre por el cual siente un gran respeto, que en las encuestas no sale tan bien parado en posicionamiento, pero es el que menos negativos registra.

“Eso es sumamente importante, porque lo coloca como una persona decente, y eso es muy importante”, subrayó, al responder que Dante no le confirmó si el senador sería el elegido.

La definición es mañana durante la Asamblea

La definición se dará mañana durante la Asamblea que sostenga el partido, siendo uno de los puntos que se abordarán.

¿Cuáles fueron sus comentarios polémicos?

Declara: "Ajustaremos cuentas"

El ex precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, Roberto Palazuelos, lanzó el pasado 4 de febrero una fuerte advertencia a todos sus opositores al asegurar en un programa televisivo que ajustaría cuentas con sus adversarios cuando llegara al poder.

“A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando (...) y estoy tomando nota. Ya llegará el momento cuando yo sea titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas”, dijo ese día.

Se retracta

Al día siguiente de esas declaraciones se retractó y reconoció que "el poder no es para ajustar cuentas. Las revanchas personales no son justicia".

"Mi meta es la justicia, no la revancha". Quiero que el poder público sirva para que nadie viva injusticias ni calumnias. Para que el sistema trabaje para la gente y no en perseguir adversarios políticos".

Palazuelos presume haber participado en asesinato

El 7 de febrero, internautas retomaron una entrevista en la que Palazuelos admitió haber participado en una trifulca a balazos en la que, según confesó, murieron dos personas.

“Matamos al gordo, matamos a otro wey”, confesó; sin embargo, dijo que por su “conocimiento jurídico” se trataba de “legítima defensa”.

Tras la difusión del video, el actor dijo que él nunca mató a nadie y que Morena había lanzado una campaña en su contra para desprestigiarlo.

"Yo nunca maté a nadie, yo disparé al aire, disuadí al aire, tenía una portación de arma de la Defensa, no tengo antecedentes penales, nunca he matado a nadie y están haciendo todo este rollo porque quieren tapar los escándalos de la casa en Houston", acusó.

Se pronunciaron en contra de Palazuelos

La senadora Patricia Mercado calificó a principios de febrero de "gravísimo" que el precandidato haya amenazado con un "ajuste de cuentas" a una mujer que defendió sus derechos laborales.

"Es inadmisible amenazar con usar un eventual poder como gobernador para tomar venganzas personales", señaló la legisladora en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez, coincidió en esa ocasión y dijo que "el poder no es para ajustar cuentas. Las revanchas personales no son justicia".

Añadió en sus redes sociales que eso "hay que dejárselo claro a los candidatos y a un presidente que persigue a quienes piensan distinto con los instrumentos del poder público. En Movimiento Ciudadano estamos obligados a ser distintos".

El dirigente del Morena en Quintana Roo, Humberto Aldana Navarro, advirtió que "un asesino confeso" no debe gobernar el Estado.

Aldana Navarro consideró lamentable "la frivolidad que vemos, hasta dónde ha caído el nivel de la política" y afirmó que debe impedirse que el patrimonio de la población de la entidad "se convierta nuevamente en tesoro de piratas que sólo miran por sus intereses, viven de apariencias y nada aportan a la solución de los problemas urgentes como el combate a la pobreza".