La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador está a punto de terminar y con ello eso surgen algunas dudas, sobre todo aquellas que tienen que ver con su futuro.

Ante las versiones de que al término de su sexenio se irá del país, López Obrador afirmó que se quedará, "no en el gobierno", sino en México, como cualquier otro ciudadano .

"Otros que expresan ya ustedes se van y nosotros nos quedamos, ¿cómo es eso? Yo también me voy a quedar, no en el gobierno, pero me quedo en México, igual como se va a quedar cualquier otro mexicano, porque están con esa idea, ‘total, ustedes ya se van, pero nosotros nos quedamos’", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 26 de abril en Palacio Nacional.

López Obrador aclaró que una cosa es que se jubile y se retire de la política, y otra es que "me desaparezca o que no viva en México, igual que mis adversarios que viven aquí".

El Presidente López Obrador reiteró que se quedará en territorio mexicano, sin la responsabilidad de ser el Presidente de la República.

"Pero vamos a quedarnos como ciudadanos, también como están ustedes, porque los que dicen eso tampoco tienen una responsabilidad pública, son ciudadanos, aclarando paradas, no, para que se vayan entendiendo mejor las cosas", declaró.

