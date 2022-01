Roberto Palazuelos va como precandidato a gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano

Esta tarde en la sede nacional de Movimiento Ciudadano, el secretario general de acuerdos, Juan I. Zavala Gutiérrez y Julieta Macías Rábago de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, entregaron formalmente la constancia como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, a Roberto Palazuelos Badeaux.

"Soy un ecologista de corazón"

Juan I. Zavala recordó que Movimiento Ciudadano en el 2021 refrendó su compromiso con las causas de la ciudadanía, y reiteró que en este 2022 se consolidará una tercera vía para hacer frente a quienes han profundizado la desigualdad, la corrupción y la pobreza en el país y en Quintana Roo.

“Construimos una tercera vía frente a los partidos tradicionales, hoy este Movimiento se ha consolidado como una de las mejores opciones para construir la una alternativa desde Quintana Roo: una nueva opción frente a la desigualdad, en donde se pondrá freno a la corrupción, y se hará un nuevo trato con el medio ambiente”, señaló.

“En Movimiento Ciudadano nos da mucho gusto la osadía y la valentía del ciudadano Roberto Palazuelos, que ha decidido competir por su estado. Nos da mucho gusto que un ciudadano libre haya decidido inscribir su solicitud por un partido que representa las causas. Estamos seguros que con él, se van a defender las energías limpias y el medio ambiente en Quintana Roo”, expresó.

En su turno, el precandidato Roberto Palazuelos, se dijo honrado por encabezar el proyecto de Movimiento Ciudadano en la entidad y enfatizó que no solo es un proyecto por la gubernatura, se trata de un proyecto de nación en donde se siente identificado.

“Estoy comprometido con el movimiento y con el proyecto para el estado; antes de ser precandidato, soy un ecologista de corazón, soy un protector de la flora y de la fauna y creo que le va a llegar a Quintana Roo su primer gobernador ecologista”, indicó.

Agregó que principalmente abanderará el combate a la inseguridad, al tratarse de un mal que ha ido afectando a los quintanarroenses y a la economía del estado. “Que no les quede la menor duda, me voy a convertir en el próximo gobernador de Quintana Roo. No hay manera de que yo pierda está elección. Yo soy una persona que nunca ha estado interesado en la derrota”, sentenció.

Para finalizar, agradeció la confianza del coordinador nacional, el senador Dante Delgado y de toda la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.

Estuvieron presentes: Lidia Rojas Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo; la diputada federal, Ivonne Ortega; y la Maestra Vannia Roxana Ávila García.

OA