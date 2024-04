La tensión entre visitantes estadounidenses y residentes mexicanos tuvo un nuevo episodio ahora en la Ciudad de México (CDMX). Los hechos ocurrieron en una pulquería del centro del país.

La usuaria de TikTok bajo el arroba @olivioletta se encontraba disfrutando de la comida y la bebida del lugar con su novio cuando ambos observaron un incidente. De acuerdo con esta persona, un mesero de la pulquería quitó a a la fuerza a unas personas de una de las mesas del lugar, para poder pasar a un grupo de ciudadanos estadounidenses.

Debido a ello, la pareja de @olivioletta decidió poner en la rocola del lugar la canción "Frijolero" de Molotov. En la cual se cantan varios versos relacionados a la disputa de ambas culturas. Por ejemplo el coro dicta: "No me digas beaner, Mr. Puñetero / Te sacaré un susto por racista y c**ero. / No me llames frijolero / P**che gringo puñetero".

Los comensales estadounidenses entendieron el mensaje y no soportaron la incomodidad por lo que abandonaron el lugar. Así lo narró el @olivioletta en su TikTok: "Primero estaban bailando y después se fueron. Ahora podemos comer a gusto”.

Y tú, ¿qué opinas? ¿cuál será el siguiente espacio en el que se presente una nueva escena de esta historia en construcción?

