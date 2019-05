Ricardo Rocha reclama a AMLO por aparecer en lista de periodistas

El periodista Ricardo Rocha acudió a la conferencia mañana del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reclamarle luego de que apareciera en la lista de los 36 comunicadores que recibieron dinero por parte del gobierno del ex mandatario Enrique Peña Nieto.

Durante su intervención, Rocha aseguró ante el Mandatario que con todo propósito lo pusieron a la cabeza de dicha lista por dos montos que suman más de cuatro millones de pesos.

"Como usted mismo dice, con todo respeto, algunos de sus colaboradores o no saben leer o mienten malintencionadamente", dijo al inicio de su discurso en el que rechazó que sea socio en la empresa JR Servicios de Información y Comunicación.

Respecto a la compañía RRR Comunicación S.A. de C.V., Rocha justificó que el monto por alrededor de dos MDP que recibieron fue por la campaña “Somos lo que comemos” que realizaron para la Secretaría de Agricultura en 2016.

“Fíjese usted que en los gobiernos anteriores, ni los panistas ni el gobierno priista me acabaron nunca de aceptar porque me etiquetaban de ‘lopezobradorista’ (…) y ahora el ‘lopezobradorismo’ me quiera etiquetar de ‘peñista’”, sentenció.

El periodista dijo que han mantenido una calumniosa campaña sobre su trabajo como director del canal del Congreso de la Ciudad de México.

"Todos están obligados a morir por la patria pero no a mentir por la patria": Ricardo Rocha, director del canal del Congreso.

Señala que se ha reducido 80% del presupuesto "quieren desaparecer este canal. No han pagado ni renta, luz, estacionamiento y menos teléfono". pic.twitter.com/a6Kq9Cpbr7 — MÉXICO (@informador_MEX) 28 de mayo de 2019

“Presidente, nadie está en contra de usted y de su gobierno porque sería estar en contra de México. Sólo le pedimos que evalúe qué le aporta más: si una crítica inteligente o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera señor presidente”.

Ante esto, el Mandatario reiteró que en el gobierno pasado abusaron en la utilización del presupuesto para subvencionar a medios de información.

"Estamos en la mejor disposición de ofrecer disculpas en el caso de que se haya cometido una injusticia", dijo el Ejecutivo federal.

