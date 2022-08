Ricardo Monreal reta a presidenciables a debate sobre el país

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reiteró que busca ser candidato presidencial en 2024, por lo que espera reglas claras en el proceso interno de su partido, y retó a debatir a las llamadas “corcholatas” (como se conoce a los otros aspirantes) sobre planes y compromisos con el país.

“La narrativa nos ha llevado a sólo considerar los tres que menciona todos los días el Presidente, no salimos de ese universo. A mí me gustaría que se fijaran reglas claras, que no estuviera yo solo aquí, que estuviera la señora (Claudia) Sheinbaum, Marcelo (Ebrard), Adán (Augusto López) y que aquí con ustedes debatiéramos sobre políticas públicas”, dijo ayer en Expo Guadalajara.

El senador afirmó que es el arma secreta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que es fundador de Morena y lleva 25 años a su lado. “Yo no soy ‘corcholata’, no lo admito, no lo acepto”.

Por último, aseguró que es el mejor perfil para ser candidato por su capacidad y autonomía para decidir, y refirió que su límite para permanecer en Morena es la dignidad. “Soy un simple aspirante a suceder al Presidente”.

Si imponen, arriesgan el triunfo de Morena: Monreal

En una conferencia organizada por la agrupación política nacional Confío en México, encabezada por Salvador Cosío, Ricardo Monreal Ávila advirtió que el triunfo de Morena en el 2024 estaría en riesgo si buscan imponer al candidato.

El legislador morenista argumentó que aspira a ser el presidente de la conciliación y mejorar la relación con la clase económica, universitarios y con la clase media.

En otros temas, señaló que la seguridad es una asignatura pendiente y que se requiere una revisión profunda de la estrategia. Apuntó que aunque el crimen organizado controla territorios y actividades, aún existen alternativas de solución. Aseveró que a pesar de los embates de la delincuencia organizada no existe ningún cártel o banda de delincuentes que sea más poderoso que el Estado mexicano.

Añadió que las corporaciones municipales necesitan apoyos para que no sean cooptados o amenazados. El senador comentó que, junto con especialistas, trabaja en su eje de propuestas en materia de seguridad, que presentará en las próximas semanas.