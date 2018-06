Ricardo Anaya refrenda compromiso hacia las mujeres

De gira por Yucatán, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, reiteró su compromiso de impulsar acciones que garanticen equidad plena entre hombres y mujeres, así como mejores condiciones de vida para el sector femenino.

“Creo en las mujeres y en su poder para transformar a México. Con ellas vamos a lograr un México donde la paz sea fruto de la justicia y donde tengan igualdad de oportunidades. En #Yucatán, con @RenanBarrera como alcalde y @MauVila como gobernador, ¡las mujeres irán al Frente!”, destacó el aspirante presidencial en su cuenta de Twitter @RicardoAnayaC.

Creo en las mujeres y en su poder para transformar a México. Con ellas, vamos a lograr un México donde la paz sea fruto de la justicia y donde tengan igualdad de oportunidades. En #Yucatán, con @RenanBarrera como alcalde y @MauVila como gobernador, ¡las mujeres irán al Frente! pic.twitter.com/K5cAXntOdb — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 13 de junio de 2018

Sobre las acusaciones en su contra, el candidato del PAN-PRD-MC afirmó que no tiene temor alguno a que en las próximas horas le llegue alguna notificación judicial y agregó que la “‘guerra sucia’ no lo detendrá”. Dijo que eso y la denuncia que interpuso el senador Ernesto Cordero son parte de la misma “guerra sucia” del Gobierno federal, por lo que no le merece ningún comentario. “Son refritos del refrito. Absolutamente no, no le tengo ningún miedo al Gobierno de Peña Nieto. Les vamos a ganar la elección y vamos a investigar todos sus casos de corrupción”.

Anaya agregó que tendrá cierres regionales de campaña por todo el país.